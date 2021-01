Kljub praznim ulicam so imeli policisti polne roke dela

V preteklih 12 urah so na interventno številko policije 113 sprejeli 1.178 klicev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Med 318 interventnimi klici je bilo 15 dogodkov takih, ki so terjali nujno ukrepanje.

Na področju prometne varnosti so policisti obravnavali deset prometnih nesreč s premoženjsko škodo in eno s hudimi telesnimi poškodbami.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika ter zasegli štiri vozila zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, navajajo v poročilu. Javni red in mir je bil kršen v 46 primerih na javnih krajih in 74 primerih v zasebnih prostorih, policisti so pridržali devet kršiteljev.

Obravnavali so tri kazniva dejanja nasilja v družini, zaradi zaščite žrtev nasilja v družini pa so dvema osebama izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo največ premoženjskih kaznivih dejanj.

Poleg tega so policisti prijeli še štiri osebe zaradi nezakonitega prehoda državne meje. Policisti so opravili tudi več poostrenih nadzorov, pri katerih so nadzirali kriminalna žarišča in ugotavljali kazniva dejanja in prekrške.

V povezavi s spoštovanjem veljavnih vladnih odlokov so policisti 31. 12. 2020 v okoli 2.000 nadzorih izrekli 32 opozoril in izdali 20 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi sprejetih prijav občanov o domnevnih kršitvah odlokov, so še sporočili.

Na Gorenjskem pirotehnika, nedovoljeno gibanje ponoči ...

Zadnji dan leta je gorenjski operativno komunikacijski center na številko 113 sprejel 121 klicev za 41 interventnih dogodkov. Okoli 40% klicev vseh se je zvrstilo med sedmo uro zvečer do druge ure zjutraj, med njimi največ zaradi prijav kršitev javnega reda. Na javnih krajih je šlo pretežno za motečo uporabo pirotehnike in vznemirjanja občanov z njo, v zasebnih prostorih pa za hrup. V enem primeru kršitve javnega reda so radovljiški policisti moškemu zasegli preko 100 kosov pirotehničnih izdelkov različnih kategorij, obravnavajo pa ga tudi zaradi nedovoljenega gibanja ponoči, so sporočili s PU Kranj.

V večerno-nočnem času se je zvrstila še vrsta drugih dogodkov, med njimi obravnava prekrška zaradi glasne glasbe z izdajo globe; pomoč moškemu, ki je omagal na javnem kraju in mu je bila zaradi suma podhladitve nudena zdravniška pomoč; zaseg vozila zaradi neveljavnega vozniškega dovoljenja; danes zgodaj zjutraj pa še prometna nesreča z lažjimi poškodbami v Brodeh. Voznica je domnevno zaradi utrujenosti preko nasprotnega smernega vozišča zapeljala v jarek. Proti njej poteka prekrškovni postopek, preizkus alkoholiziranosti pa je bil negativen. Že preko dneva pa so policisti na Jesenicah obravnavali dva primera prijav poškodovanja vozila z manjšo škodo, so sporočili policisti.