Kljub prepovedi so se zabavali v lokalu, ob prihodu policije pa skrili v skladišče

Med opravljenim nadzorom so policisti ugotovili, da se v skladiščnem prostoru lokala, v velikosti štirih kvadratnih metrov, nahaja 13 oseb, ki so pred tem v lokalu pile in bile postrežene kljub prepovedi obratovanja lokala in prepovedi druženja.

Zoper lastnika lokala bo zaradi kršitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom in storitve prekrška Zakona o nalezljivih boleznih podan predlog za uvedbo postopka o prekršku na Zdravstveni inšpektorat RS.

Prekrškovni postopki bodo izvedeni tudi za vseh 13 oseb, ki so se nahajale v lokalu, pri tem pa med nedovoljenim druženjem niso uporabljali zaščitnih mask. Gre za osebe stare od 24 do 69 let, med njimi pa je bil tudi 17-letnik. Ena od oseb je se pri postopku nedostojno vedla do policistov, ki v tem primeru vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.



"Takšno ravnanje tako lastnika lokala, kot tudi vseh oseb, ki so se nahajale v lokalu je neodgovorno. Ponovno pozivamo vse, naj se ravnajo skladno z

vladnimi ukrepi za zajezitev bolezni COVID-19, ter z nespametnim ravnanjem ne ogrožajo svojega ali zdravja drugih ljudi," še sporočajo iz PU Ljubljana.