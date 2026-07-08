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Črna kronika

Kljub signalizaciji z avtomobilom zapeljal po stopnicah in obtičal

Piran, 08. 07. 2026 12.36 pred 50 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Piran

V središču Pirana je v torek popoldne 70-letni voznik z Madžarske z osebnim avtomobilom zapeljal po stopnicah na Rozmanovi ulici, kjer je vozilo obtičalo. Posredovati so morali gasilci, policisti pa so mu zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izdali plačilni nalog.

Kot so sporočili s PU Koper, so bili policisti ob 16.40 obveščeni, da je madžarski voznik z osebnim avtomobilom zapeljal po stopnicah na Rozmanovi ulici v Piranu in tam obtičal.

Na kraj dogodka so prišli gasilci, ki so vozilo uspešno odstranili s stopnišča. Po podatkih Policije pri tem ni nastala materialna škoda ne na vozilu ne na objektih v okolici.

Policisti so ugotovili, da je 70-letni državljan Madžarske zapeljal na območje kljub prometni signalizaciji. Zaradi neupoštevanja prometnih znakov so mu izdali plačilni nalog.

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KOMENTARJI1

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NeXadileC
08. 07. 2026 13.26
Na Madžarskem vse ravno.
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