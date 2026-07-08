Kljub signalizaciji z avtomobilom zapeljal po stopnicah in obtičal

Kot so sporočili s PU Koper, so bili policisti ob 16.40 obveščeni, da je madžarski voznik z osebnim avtomobilom zapeljal po stopnicah na Rozmanovi ulici v Piranu in tam obtičal.

Na kraj dogodka so prišli gasilci, ki so vozilo uspešno odstranili s stopnišča. Po podatkih Policije pri tem ni nastala materialna škoda ne na vozilu ne na objektih v okolici.

Policisti so ugotovili, da je 70-letni državljan Madžarske zapeljal na območje kljub prometni signalizaciji. Zaradi neupoštevanja prometnih znakov so mu izdali plačilni nalog.