Ključe pustila v vozilu, sledil divji policijski lov za pobeglim voznikom

Za koprsko policijsko upravo se je dopoldan začel z divjim policijskim lovom za pobeglim voznikom ukradenega avtomobila. Kot so nam povedali, so malo pred 10. uro prejeli prijavo, da je na počivališču Ravbarkomanda oškodovanki, ki je ključe pustila v vozilu, nekdo ukradel osebni avtomobil Kia Ceed koprske registracije.

Policisti so takoj prišli do opisa storilca, v iskanje pa so se vključile tako patrulje PU Koper kot tudi PU Ljubljana. Le nekaj minut za tem so ljubljanski policisti vozilo opazili pred Brezovico ter ga pričeli zaustavljati. Vendar pa se voznik na njihove znake ni odzval ter namesto tega pospešeno vozil naprej.

Ob 10.10 so ga ljubljanski policisti uspeli prijeti v Ljubljani. Moškega so identificirali kot 41-letnega Postojnčana, v postopku pa so ugotovili, da je vozilo poškodovano, saj je voznik med begom podrsal varnostno ograjo na počivališču Ravbarkomanda.

Vozilo so vrnili oškodovanki, osumljenemu pa sledi kazenska ovadba.