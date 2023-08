Ko ljudje spijo, se tatovi splazijo v hiše in jih okradejo

Ponoči je nekdo vstopil v hišo v Izoli, medtem ko so lastniki spali. Ukradel je dva telefona ter torbico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti. Prav tako v Izoli je neznanec splezal v prvo nadstropje, vstopil v apartma, v katerem je oškodovanec spal, in mu ukradel mobilni telefon znamke Samsung A3 in denarnico z gotovino, je o dogajanju minule noči sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Omenjena primera nista prva, opozarja in dodaja: "Opažamo povečano število drznih tatvin s plezanjem skozi odprta okna in balkone v hiše, stanovanja in apartmaje v času, ko oškodovanci spijo. Storilci si prilaščajo denar, mobilne telefone in fotoaparate, bančne kartice."

Policija se storilce trudi izslediti, tudi v tem primeru pa velja, da je bolje preprečiti kot zdraviti. "Kot pri drugih kaznivih dejanjih s področja premoženjske kriminalitete lahko občani za preprečitev tega, da postanejo oškodovanci vlomov in drznih tatvin, veliko storijo že sami z izvajanjem ustreznih samozaščitnih ukrepov (zapiranje oken in vrat, alarmni sistemi, vrednih predmetov ne puščamo na vidnih mestih ipd.)," svetuje Leskovčeva. Denarja in dragocenosti, zlasti v večjih zneskih, ne hranite v domačih ali lastnih poslovnih objektih, če pa že, si omislite ustrezne sefe, še dodaja.

V kolikor vseeno postanete oškodovanci takšnih kaznivih dejanj, takoj pokličite na 113, do prihodov policistov pa kraja vloma ne spreminjajte.