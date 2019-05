Ko sta se voznika s potovanja po BiH vrnila v garažo, je izpod avtobusa lezel moški

Kot so potrdili v skupini Arriva Slovenija, sta njihova "voznika prejšnjo nedeljo, 19. 5., zvečer, ko sta se z avtobusom vrnila v garažo iz potovanja po Bosni in Hercegovini, opazila moškega, ki je lezel izpod avtobusa." Kot so dodali, sta voznika poklicala policijo, ki je prišla in prevzela moškega.

Po naših neuradnih informacijah naj bi imel avtobus, preden je odložil potnike, zadnji postanek pred približno 200 prevoženimi kilometri.

Nevarni načini prebežnikov za vstop v državo

To sicer ni osamljen primer, prebežniki se namreč večkrat poslužujejo nevarnih in 'inovativnih' načinov, da pridejo do želene države in se tako izognejo nadzoru na meji. Po podatkih policije se poskušajo prebežniki na mejnih prehodih denimo izmakniti nadzoru na način, da se skrijejo v tovorne dele tovornih vozil, ali pa skušajo mejo prečkati na vlakih. Pri slednjih se največkrat skrijejo med tovor ali celo v podvozja vlakov.

Aprila so na Obrežju policisti med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na podvozju našli državljana Afganistana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli. Policisti so pred leti na vagonu s hlodovino na ranžirni postaji Polje odkrili sedem oseb, ki so na nedovoljen način vstopile v Slovenijo.