Ko sta zapuščala veselico, so ju pretepli: policija išče očividce

Policisti Policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva. 6. septembra 2026 okoli 3.00 ure je skupina fantov fizično napadla dva oškodovanca, ki sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je potekala na območju Športnega društva Rogoza.

Oškodovanca sta pri tem oba utrpela hude telesne poškodbe. Kaznivo dejanje je bilo storjeno zunaj območja javne prireditve v bližini naslova Rogoza, Na gmajno 15 (pri spomeniku NOB). Zaradi razjasnitve dejstev in okoliščin kaznivega dejanja naprošamo morebitne očividce, da se zglasijo na Policijski postaji Rače, Nova ulica 1, ali pokličejo na telefonsko številko 02 607 38 00 ali na številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 1200, so sporočili s PU Maribor.