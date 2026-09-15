Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ko sta zapuščala veselico, so ju pretepli: policija išče očividce

Rače, 15. 09. 2026 16.02 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Policija

Po končani veselici sta bila dva obiskovalca žrtvi fizičnega napada neznane skupine. Policija zaradi hudih poškodb oškodovancev naproša vse morebitne očividce dogodka pri spomeniku NOB, da se čim prej javijo na pristojno postajo.

Policisti Policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva. 6. septembra 2026 okoli 3.00 ure je skupina fantov fizično napadla dva oškodovanca, ki sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je potekala na območju Športnega društva Rogoza.

Slovenska policija splošna
Slovenska policija splošna
FOTO: Luka Kotnik

Oškodovanca sta pri tem oba utrpela hude telesne poškodbe. Kaznivo dejanje je bilo storjeno zunaj območja javne prireditve v bližini naslova Rogoza, Na gmajno 15 (pri spomeniku NOB). Zaradi razjasnitve dejstev in okoliščin kaznivega dejanja naprošamo morebitne očividce, da se zglasijo na Policijski postaji Rače, Nova ulica 1, ali pokličejo na telefonsko številko 02 607 38 00 ali na številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 1200, so sporočili s PU Maribor.

nasilništvo policija Rogoza pretep kronika

Nemški policisti prijeli par, ki ga je iskala Slovenija zaradi umora

24ur.com V pretepu pred lokalom poškodovani dve osebi, policija išče udeležence
24ur.com Pred derbijem več osebam prepovedali ogled tekme, poškodovana dva policista
24ur.com Pokalo pred stadionom, spopadli so se navijači Gorice in Olimpije
24ur.com Med posredovanjem zaradi kršitve reda in miru skupina napadla policiste
24ur.com Nočni pretep v Tržiču: Policija išče očividce
24ur.com Kazenska ovadba za dva pretepača, dva varnostnika in pet rediteljev
24ur.com Množičen pretep v Kočevju, udeleženci pribežali v policijsko postajo
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Astalaviva1958
15. 09. 2026 16.20
To se je nekdaj dogajalo tedensko vsepovsod pa noben ni pisal. Le snowflake generacija je šokirana če zjutraj odpre vrata in je veter listje napihal...bo pisalo na 24 ur.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
To je razlog, da ne morete shujšati
To je razlog, da ne morete shujšati
Fotografija, ki ji je uničila njen zakon
Fotografija, ki ji je uničila njen zakon
vizita
Portal
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956