Kolesar pod vplivom drog poskusil pobegniti policistom

Gorenjski policisti so minuli vikend v treh primerih voznikom vožnjo prepovedali zaradi drog in pozitivnega rezultata na hitrem testu na prepovedane droge. Izstopa kolesar, ki je škofjeloškim policistom neuspešno poskušal pobegniti s kolesom in je bil na hitrem testu pozitiven na kokain, amfetamine in opiate. Proti kolesarju poteka prekrškovni postopek.

Za kolesarje so pravila glede alkohola in drog enake kot za voznike motornih vozil. Vožnja pod vplivom drog je za oboje prepovedana, prav tako pod vplivom alkohola nad 0,24 mg/l alkohola.