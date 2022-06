Kolesar streljal v zrak in odpeljal s kraja

Policija je bila o incidentu obveščena v dopoldanskih urah. Neznani kolesar je v zrak izstrelil par nabojev na Kosovelovi ulici v Celju in se nato odpeljal s kraja. Policisti so takoj začeli z intenzivnimi aktivnostmi. Zavarovali so kraj, kjer je neznanec streljal, opravili ogled in pregledali bližnjo in širšo okolico, so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Celje.