Kolesar trčil v drog javne razsvetljave, poškodbe so bile usodne

V četrtek zjutraj se je na kolesarski stezi med Preddvorom in Srednjo Belo huje poškodoval 73-letni kolesar, ki je med vožnjo po klancu navzdol zapeljal s steze in trčil v drog javne razsvetljave. Prvo pomoč so mu nudili mimoidoči in v nadaljevanju zdravstveno osebje, ki ga je prepeljalo na zdravljenje. Žal pa so bile poškodbe prehude.