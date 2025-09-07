Svetli način
Črna kronika

Pri spustu na kolesarski dirki umrl 49-letni kolesar

Kranj, 07. 09. 2025 19.59 | Posodobljeno pred dvema minutama

Policisti so bili obveščeni o tragičnem dogodku na kolesarski prireditvi na Gorenjskem. 49-letni kolesar je pri spustu s klanca zapeljal s ceste in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Cesta je bila sicer zaprta za promet.

Policisti PU Kranj so bili dopoldne obveščeni o tragičnem dogodku na kolesarski prireditvi, ki je potekala na Gorenjskem.

Kolesarjenje (slika je simbolična).
Po do sedaj zbranih obvestilih je 49-letni kolesar pri spustu po strmem klancu navzdol, iz smeri Šenturške Gore proti naselju Grad, v ovinku zapeljal s ceste. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Cesta je bila v času kolesarske prireditve zaprta za javni cestni promet. Iz  PU Kranj so nam sporočili, da so policisti opravili ogled in trenutno ob vodenju postopka nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

