Pri spustu na kolesarski dirki umrl 49-letni kolesar

Policisti PU Kranj so bili dopoldne obveščeni o tragičnem dogodku na kolesarski prireditvi, ki je potekala na Gorenjskem.
Po do sedaj zbranih obvestilih je 49-letni kolesar pri spustu po strmem klancu navzdol, iz smeri Šenturške Gore proti naselju Grad, v ovinku zapeljal s ceste. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.
Cesta je bila v času kolesarske prireditve zaprta za javni cestni promet. Iz PU Kranj so nam sporočili, da so policisti opravili ogled in trenutno ob vodenju postopka nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.