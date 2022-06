Kolesar zapeljal v potok in umrl

Blejski policisti so bili s smrtjo moškega, ki je kolesaril na kolesarski poti na starem Betinovem klancu proti Lescam, seznanjeni danes zjutraj. Po preiskavi in na podlagi okoliščin so ugotovili, da je kolesar umrl že ponoči in da je šlo za nesrečo. "Vozišče na kraju ni osvetljeno," so pojasnili predstavniki Policijske uprave Kranj in dodali, da je bila za ponesrečenega odrejena obdukcija.