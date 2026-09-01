Kolesar zaradi poškodb po 20 dneh umrl v bolnišnici

Nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar, se je zgodila 13. avgusta malo po 14. uri na cesti od Vodic proti Spodnjemu Brniku. Kolesaj je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo in parkirano vozilo.

Pri tem bil kolesar huje telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljađli v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po takratnih informacija pa njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

"Odrejen je bil strokovni pregled, policisti pa so vodili prekrškovni postopek. Danes smo bili obveščeni, da je kolesar zaradi poškodb v prometni nesreči umrl," so zdaj sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.