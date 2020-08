Kolesarji z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola

Gorenjski policisti so konec tedna obravnavali štiri prometne nesreče s telesnimi poškodbami, v katerih so bili udeleženi kolesarji, in sicer v Završnici, Tržiču, Kranju in na Bledu. V enem primeru je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je s kraja odpeljal, v ostalih treh primerih pa so povzročitelji kolesarji sami.

V Završnici je kolesar padel, potem ko se je domnevno umikal vozniku temnega vozila, ki je s kraja odpeljal, so sporočili s PU Kranj. V Tržiču je kolesar padel zaradi neprilagojene hitrosti, v Kranju pa je kolesar pri vožnji z Jošta trčil v drevo. Na Bledu je kolesar padel zaradi kombinacije vožnje z neprilagojeno hitrostjo in večjo stopnjo alkohola (1,12 miligrama v litru izdihanega zraka). icon-expand Kranjski policisti so obravnavali štiri prometne nesreče z udeležbo kolesarjev. FOTO: iStock Po podatkih policije so udeleženci lažje poškodovani. Policisti pozivajo k več previdnosti in upoštevanju prometnih pravil. Običajno največje tveganje pri vseh udeležencih prinašata vožnja z neprilagojeno hitrostjo in alkohol, ki sta vedno povezana tudi z drugimi dejavniki vožnje, kot je nepravilna stran in smer vožnje, izsiljevanje prednosti, prehitevanje, so še zapisali v policijskem poročilu.