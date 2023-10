Kolesarju odvzel prednost, trčil vanj in pobegnil

Po ugotovitvah policistov je voznik avtomobila vozil iz smeri naselja Zgornja Vižinga proti Dravogradu in se v semaforiziranem križišču za smer Vuzenica razvrstil na pas za zavijanje v levo. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal kolesar. Voznik osebnega vozila je kolesarju izsilil prednost in trčil vanj.

Voznik je po povzročitvi nesreče odpeljal. Kmalu po dogodku so ga policisti izsledili, so sporočili iz PU Celje. Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zaradi zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.