Kolesarka izsilila prednost in se po nesreči skrila v grmovje

38-letna kolesarka je na Bledu zapeljala na prednostno cesto, pri tem pa izsilila prednost voznici avtomobila. Po trčenju, v katerem se je lažje poškodovala, je kolo pustila na cesti, pobegnila in se skrila v grmovje. Policisti so jo izsledili, zaradi alkoholiziranosti, izsiljevanja in pobega s kraja nesreče pa so ji napisali tudi kazen.

V soboto ob 17.30 je kolesarka, 38-letna državljanka Ukrajine, na Bledu izsilila prednost voznici avtomobila. Po trčenju, v katerem se je lažje poškodovala, je kolo pustila na cesti in peš pobegnila s kraja nesreče. Skrila se je v grmovje, med bloke, kjer so jo našli policisti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Z njo so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,72 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola, izsiljevanja prednosti in pobega s kraja nesreče zoper njo uvedli prekrškovni postopek. "Alkohol dokazano slabo deluje na človeka, ki v nekaterih primerih že pri nizkih vrednostih ni sposoben normalno funkcionirati. Človekove funkcije so po pitju alkohola oslabljene, gre pa ravno za tiste osnovne stvari, ki jih vsak voznik in/ali kolesar nujno potrebuje za varno udeležbo v prometu. Če tega ni, tudi varnosti ni. Ne pij, če voziš," opozarjajo na PU Kranj.