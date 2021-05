Kolesarka, ki jo je povozil avtobus, je umrla v murskosoboški bolnišnici

Murskosoboški policisti so sporočili, da so jih v nedeljo, nekaj po 20. uri, iz bolnišnice Murska Sobota obvestili, da je zaradi posledic prometne nesreče umrla kolesarka, ki je bila udeležena v prometni nesreči prejšnji torek v Murski Soboti.

Kot so že pred nekaj dnevi sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota, se je prometna nesreča zgodila v torek malo pred 7. uro zjutraj. "Prometno nesrečo je povzročil voznik avtobusa, ki je na prehodu za pešce in kolesarje pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je vozila po levi kolesarski stezi, ter jo pri tem zadel," so sporočili s PU Murska Sobota.

Na avtobusu v času nesreče ni bilo potnikov. "Po vseh zbranih obvestilih bo zoper voznika avtobusa podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo," so povedali na PU Murska Sobota.