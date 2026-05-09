Kolesarki se je snela veriga, padla je in se hudo poškodovala

Policisti Policijske postaje Maribor II so v petek okrog 13.10 na območju občine Maribor obravnavali prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo, so sporočili iz PU Maribor.

79-letna kolesarka se je peljala s kolesom po mestni ulici, na semaforju se je nato ustavila pri rdeči luči, so sporočili s Policije. Ko je pri zeleni luči speljala, se ji je snela veriga z zobnika, padla je na vozišče in se pri tem hudo telesno poškodovala.

S kraja je bila odpeljana z reševalnim vozilom v Univerzitetni klinični center Maribor, so še sporočili s policijske uprave.