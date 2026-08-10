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Črna kronika

Kombi iz Francije, moldavska prikolica, trije ukradeni motorji in Romuni

Celje, 10. 08. 2026 14.44 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Kombi z uradenimi motorji

Italijanski varnostni organi so slovenske policiste v petek zgodaj zjutraj obvestili o ukradenem motorju, za katerim se je izgubila sled na poti proti Ljubljani. Policisti so ga pozneje našli na prikolici vozila s francoskimi registrskimi oznakami, v katerem so bili trije romunski državljani. Preiskava je pokazala, da so v Italiji ukradli še najmanj dve motorni kolesi.

S PU Celje so sporočili, da so italijanski varnostni organi v petek zgodaj zjutraj slovenske policiste obvestili o tatvini motornega kolesa znamke Honda, ki je bilo ukradeno na območju Trsta. Lastnica je gibanje svojega vozila spremljala s pomočjo GPS-sledilnika. Ta je pokazal, da se motor nahaja na avtocesti in se premika v smeri Ljubljane, nato pa se je signal izgubil.

Slovenski policisti so se zato vključili v iskanje in na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombinirano vozilo s francoskimi registrskimi oznakami in priklopnim vozilom z moldavskimi registrskimi oznakami. Vozil ga je romunski državljan, v vozilu pa sta bila še dva romunska sopotnika.

Pri pregledu vozila in prikolice so policisti našli več vozil in druge predmete. Na prikolici so ob ukradeni Hondi odkrili še drugo motorno kolo in električno kolo, v kombiniranem vozilu pa še motorno kolo, skuter, več pnevmatik in druge stvari.

Kombi z uradenimi motorji
Kombi z uradenimi motorji
FOTO: Pu Celje

Trojici so policisti odvzeli prostost in jo pridržali. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta bili poleg Honde v Italiji ukradeni še dve motorni kolesi, ki so ju Romuni prevažali proti Sloveniji. Policisti medtem še preverjajo lastništvo skuterja, električnega kolesa, pnevmatik in drugih predmetov, ki so jih našli pri pregledu.

Romune bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine in prikrivanja.

Policisti so ugotovili tudi, da je bil tovor v vozilu nepravilno naložen. Vozniku so zato izdali plačilni nalog, ki ga je poravnal na kraju.

Po končanih postopkih so ukradeno motorno kolo Honda vrnili italijanski lastnici.

policija tatvina motorna kolesa Lopata

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KOMENTARJI4

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Mclaren
10. 08. 2026 16.09
Banda
Odgovori
0 0
Lenart Čaubi
10. 08. 2026 15.51
Direktno v kažin stroške bivanja do predaje Italjanom naj poravna Romunska vlada.
Odgovori
+4
4 0
HitraVeverca
10. 08. 2026 15.58
Kak kažin? spucat.. nema! ne boš krado!
Odgovori
+2
2 0
Deathstar
10. 08. 2026 15.00
Men ni jasno.... Kaj dela policija? Kakor vidiš bel kombi s tujimi tablicami, so tazažgani.... Ustaviš taisti moment, če druzga da dokumente pregledaš....
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+4
4 0
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