Kombi iz Francije, moldavska prikolica, trije ukradeni motorji in Romuni

S PU Celje so sporočili, da so italijanski varnostni organi v petek zgodaj zjutraj slovenske policiste obvestili o tatvini motornega kolesa znamke Honda, ki je bilo ukradeno na območju Trsta. Lastnica je gibanje svojega vozila spremljala s pomočjo GPS-sledilnika. Ta je pokazal, da se motor nahaja na avtocesti in se premika v smeri Ljubljane, nato pa se je signal izgubil.

Slovenski policisti so se zato vključili v iskanje in na avtocestnem počivališču Lopata ustavili kombinirano vozilo s francoskimi registrskimi oznakami in priklopnim vozilom z moldavskimi registrskimi oznakami. Vozil ga je romunski državljan, v vozilu pa sta bila še dva romunska sopotnika.

Pri pregledu vozila in prikolice so policisti našli več vozil in druge predmete. Na prikolici so ob ukradeni Hondi odkrili še drugo motorno kolo in električno kolo, v kombiniranem vozilu pa še motorno kolo, skuter, več pnevmatik in druge stvari.