Kombi tako napolnil s tovorom, da je namesto 3.500, tehtal 6.760 kilogramov

Ljubljanski policisti so čez vikend na primorski avtocesti ustavili in preverili ukrajinskega voznika kombija.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so namreč hitro posumili, da vozilo presega največjo dovoljeno obremenitev. In niso se motili. Ko so ga stehtali, so ugotovili, da namesto

predpisanih največ 3.500 kilogramov tehta skoraj sedem ton - 6.760 kilogramov.

Vozilo je bilo izločeno iz prometa, vozniku pa izrečena globa v višini 1200 evrov, ki

jo je poravnal na kraju dogodka, še dodajajo na PU Ljubljana.