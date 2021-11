Kombi trčil v kolesarko, ki je zaradi poškodb umrla na kraju

Prometna nesreča se je zgodila ob 17.08 na lokalni cesti med naseljema Dob in Krtina na viaduktu čez štajersko avtocesto, v občini Domžale. Kombinirano vozilo je trčilo v kolesarko. Podrobnosti nesreče še niso znane.

Na kraju so posredovali gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka ter poškodovani kolesarki nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.

Zaradi poškodb, ki so bile posledica nesreče, je kolesarka preminula na kraju dogodka.