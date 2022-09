Kombi z ilegalnimi prebežniki na Tolminskem bežal pred policisti

Policisti so konec minulega tedna pred naseljem Dolenja Trebuša v Občini Tolmin ustavljali voznika belega kombija madžarskih registrskih številk, za katerim je vozil tudi osebni avtomobil prav tako madžarskih registrskih številk. Obe vozili sta vozili v smeri naselja Slap ob Idrijci. Neznani voznik belega kombija na predpisan znak policista ni zaustavil, temveč je s pospešeno vožnjo nadaljeval v smeri vožnje, prav tako na znake policista ni ustavil voznik osebnega avtomobila, ki je s pospešeno vožnjo nadaljeval za omenjenim kombijem proti Slapu ob Idrijci. Kljub pravilnemu ustavljanju s strani policijskih vozil z modro svetilko in sireno se voznika bežečih vozil nista ustavila, opisujejo na PU Nova Gorica.

V nadaljevanju je voznik osebnega avtomobila namerno zapeljal na levo smerno vozišče in tako onemogočil vožnjo mimo službenemu patruljnemu policijskemu vozilu, drugemu policijskemu vozilu pa je kljub temu uspelo zapeljati mimo po desni strani za pobeglim kombijem.

Kljub temu, da so policisti med vožnjo neznanega voznika pobeglega kombija ustavljali, se slednji zanje ni zmenil in je z vožnjo nadaljeval vse do naselja Idrija pri Bači ter se zaustavil pri eni od tamkajšnjih stanovanjskih hiš. Voznik in sopotnik belega kombija sta po zaustavitvi zbežala v bližnji gozd in nato zbežala neznano kam. Prav tako je iz tovornega prostora kombija izstopilo večje število oseb, in sicer skupno 25 ilegalnih prebežnikov, državljanov Pakistana in Bangladeša.

V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da so tujci predhodno nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Madžarsko. Na kraju prijetja so vsi ilegalni prebežniki izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v naši državi, zato so jih policisti po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.

Prostost odvzeli državljanoma Litve

Prav tako je bila po Zakonu o kazenskem postopku odvzeta prostost 42–letnemu vozniku in 22-letnemu sopotniku v osebnem avtomobilu, oba državljana Litve, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. 42-letni voznik je utemeljeno osumljen tudi suma kaznivega dejanja Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, ko je z vožnjo na način, da je zapeljal pred policijsko službeno vozilo, poskušal policistom preprečiti kontrolo kombiniranega vozila, ki je prevažalo 25 tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje na področju države oz. pogodbenic konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma.

Oba osumljenca sta sodelovala pri prevozu ilegalnih prebežnikov iz Romunije v sosednjo Italijo. Ko bodo policisti izsledili tudi pobeglega neznanega voznika belega kombija, bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.