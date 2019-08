Kombi z migranti zletel v Kolpo. Ena ženska umrla, voznik pobegnil s kraja

V okviru preprečevanja nezakonitih migracij je hrvaška policija okoli 3. ure zjutraj v kraju Slatina Pokupska na Hrvaškem skušala ustaviti kombi z nemškimi registrskimi oznakami, ki se na njihove svetlobne znake ni ustavil. Namesto tega je voznik povečal hitrost in pri tem zletel s ceste v reko Kolpo.

Voznik je skočil iz kombija in zbežal proti območju, kjer obstaja nevarnost za mine, vozilo pa je začelo toniti. Policisti, ki so bili na kraju, so priskočili na pomoč in začeli reševati ljudi, ki so bili ujeti v kombiju. Po do sedaj zbranih informacijah so policisti iz kombija rešili 11 migrantov. Eni ženski so morali nuditi zdravstveno pomoč, a je na kraju umrla.

Ogled kraja še vedno poteka, policisti zbirajo informacije o dogodku, prav tako pa še vedno iščejo pobeglega voznika.