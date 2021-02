Kombinirano vozilo zbilo pešca, ki je umrl

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je nesreča, v kateri je umrl pešec, zgodila ob 21.10 na regionalni cesti Ajdovščina–Vipava pri kraju Žapuže. Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP Ajdovščina. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč policistom pri razsvetljavi kraja dogodka.