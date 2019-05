Komu je bil namenjen heroin, skrit med lepilom za ploščice?

V Kopru zasežen heroin naj bi bil vreden okoli 50 milijonov evrov. V zaključni akciji je sodelovalo več kot 100 policistov in kriminalistov iz petih policijskih uprav in tudi policijski specialci. Preiskali so šest naslovov in več avtomobilov. Osumljene pa so štiri osebe. Komu je bil namenjen iranski heroin, najden med lepilom za ploščice? Sirski lastnik podjetja, ki naj bi lepilo naročil, se skriva v tujini. V pogovoru za Svet na Kanalu A je razkril:"Bojim se mafije, ne policije."