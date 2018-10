Spor zaradi prehitevanja pripeljal do pretepa na bencinski

V nedeljo malo po 18. uri so koprski policisti prejeli obvestilo o pretepu na bencinskem servisu. Odšli so na kraj dogodka in z zbiranjem obvestili ugotovili prve okoliščine.

Dva moška naj bi se z osebnim avtomobilom znamke VW Golf pripeljala na bencinski servis v Jagodju, za njima pa se je pripeljal 18-letni Ljubljančan z osebnim avtomobilom BMW. Moški naj bi imeli zaradi nepravilnega prehitevanja konflikt že prej, na cesti Strunjan–Izola.

Na bencinskem servisu sta voznik BMW-ja in njegov sopotnik pristopila do voznika in sopotnika v golfu in ju soočila s prekrškom. Voznik golfa je odpeljal na zadnjo stran servisa, ona dva pa za njima. "Tam se je vnel prepir, ki se je zaključil tudi z udarci s pestmi. Voznik golfa je vzel ključ za odmontiranje pnevmatike in z njim mahal proti 'nasprotnikoma', ta pa je v obrambi uporabil plinski razpršilec. Neznana moška sta Ljubljančana še tepla in brcala, zatem pa sta sedla v svoje vozilo in se odpeljala proti Postojni," so sporočili s PU Koper.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila o dogajanju.