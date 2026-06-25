Ob 11.02 je pri Domu na Kofcah, občina Tržič, konj pohodil otroka. Reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa za reševanje v gorah so poškodovanem otroku nudili prvo pomoč in ga pripravili za prevoz s helikopterjem. Prepeljan je bil v SB Jesenice, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.
Črna kronika
Konj pohodil otroka, helikopter ga je odpeljal v bolnišnico
Pri planinskem domu na Kofcah se je zgodila nesreča, v kateri je konj pohodil otroka. Na kraju so posredovali tržiški gorski reševalci in dežurna ekipa, ki so poškodovanca s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico.
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