Konj se je preplašil, prevrnil kočijo s turistkama, obe sta se poškodovali

Radovljiški policisti so v soboto na območju Bleda nekaj po 12. uri obravnavali 31-letnega voznika vprežnega vozila oz. kočije. Ta je na območju Bleda izvajal turistično vožnjo. Konj se je med vožnjo preplašil in prevrnil se je vprežni voz, na katerem sta bili dve potnici. Potnici sta se v nesreči telesno poškodovali, so sporočili s PU Kranj. Na kraju jima je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.

Gorenjski policisti so imeli konec tedna polne roke dela tudi še z drugimi prometnimi nesrečami. V petek nekaj pred 15. uro so kranjski policisti obravnavali 46-letnega kolesarja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v stoječi osebni avtomobil, pri tem je padel in se telesno poškodoval.

V soboto nekaj po 15. uri so obravnavali 22-letnega motorista, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebni avtomobil, pri tem je padel in se telesno poškodoval.

Kranjskogorski policisti pa so v petek nekaj po 11. uri obravnavali 74-letno kolesarko, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčila v drugo kolesarko, pri tem je padla in se telesno poškodovala, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Vsem trem je prvo pomoč na kraju nudilo zdravstveno osebje in jih prepeljalo v zdravstveno ustanovo, policisti pa so jim izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Kranj.