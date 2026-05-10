Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Konj se je preplašil, prevrnil kočijo s turistkama, obe sta se poškodovali

Bled/Kranj, 10. 05. 2026 09.22 pred 26 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Konja

Gorenjski prometni policisti so imeli v petek in soboto polne roke dela. Na Bledu se je med turistično vožnjo preplašil konj in prevrnil kočijo, v nesreči sta bili poškodovani dve potnici. Policisti so ob tem posredovali še pri drugih prometnih nesrečah, obravnavali vinjenega voznika, ki je zapeljal s ceste, ter zasegli več mopedov mladoletnim voznikom.

Radovljiški policisti so v soboto na območju Bleda nekaj po 12. uri obravnavali 31-letnega voznika vprežnega vozila oz. kočije. Ta je na območju Bleda izvajal turistično vožnjo. Konj se je med vožnjo preplašil in prevrnil se je vprežni voz, na katerem sta bili dve potnici. Potnici sta se v nesreči telesno poškodovali, so sporočili s PU Kranj. Na kraju jima je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.

Bled
Bled
FOTO: Bobo

Trčenja, padci in poškodbe

Gorenjski policisti so imeli konec tedna polne roke dela tudi še z drugimi prometnimi nesrečami. V petek nekaj pred 15. uro so kranjski policisti obravnavali 46-letnega kolesarja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v stoječi osebni avtomobil, pri tem je padel in se telesno poškodoval.

V soboto nekaj po 15. uri so obravnavali 22-letnega motorista, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebni avtomobil, pri tem je padel in se telesno poškodoval.

Kranjskogorski policisti pa so v petek nekaj po 11. uri obravnavali 74-letno kolesarko, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčila v drugo kolesarko, pri tem je padla in se telesno poškodovala, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Vsem trem je prvo pomoč na kraju nudilo zdravstveno osebje in jih prepeljalo v zdravstveno ustanovo, policisti pa so jim izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Kranj.

Pod vplivom alkohola je divjal po cesti in izgubil oblast nad vozilom

Blejski policisti so v soboto nekaj pred 10. uro obravnavali tudi 22-letnega voznika osebnega vozila, ki je na območju Bohinja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad osebnim avtomobilom in zapeljal z vozišča.

Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,94 mg/l), zato so ga pridržali. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili.

Zasegli predelan moped, mladoletnika vozila brez izpita

V petek nekaj pred 13. uro so kranjski prometni policisti obravnavali 15-letnega voznika mopeda, ki je vozil predelan moped. Odredili so mu izredni tehnični pregled in mu zasegli moped.

Kranjskogorski policisti so v petek nekaj pred 21. uro obravnavali 17-letnega voznika mopeda, ki je vozil moped brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Jeseniški policisti pa so v soboto nekaj po 21. uri obravnavali 14-letnega voznika mopeda, ki je prav tako vozil moped brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vsem trem so policisti mopede zasegli, z obdolžilnim predlogom pa bodo vse tri predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

kočija nesreča moped kolesar motor policija gorenjska

Kolesarki se je snela veriga, padla je in se hudo poškodovala

24ur.com Konj se je zgrudil sredi ceste, kočijaž mu je namesto vode namenil udarce
24ur.com Konj zadel vozilo, jahač padel z njega in se huje poškodoval
24ur.com Nesreča s konjsko vprego na Babni Gori
24ur.com Huje poškodovana mladoletna voznika: prva izsilila prednost, drugi trčil v panj
24ur.com S hipodroma pobegnil konj s kočijo in na begu poškodoval tri vozila
24ur.com Dva voznika v pešca na prehodu, dva v prometno signalizacijo
24ur.com V petkovi nesreči hudo poškodovana voznica, lažje poškodovan sopotnik
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
10. 05. 2026 10.21
Haha to pa dela pohlep gorenjski.
Odgovori
0 0
waga7
10. 05. 2026 10.20
Ubogi konji
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699