Črna kronika

Konj zadel vozilo, jahač padel z njega in se huje poškodoval

Banjšice, 13. 11. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Novogoriški policisti so v četrtek na območju Banjšic obravnavali prometno nesrečo med voznico osebnega vozila ter 38-letnim jahačem konja. Konj je zadel v avtomobil, zaradi česar je jahač padel s konja na vozilo. S hudimi poškodbami noge so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Konj in vozilo (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

V četrtek se je na območju Banjšic zgodila prometna nesreča med voznico osebnega avtomobila ter 38-letnim jahačem konja, ki je poleg sebe vodil še drugega konja.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je konj ob srečanju z vozilom trčil vanj, zaradi česar je jahač padel na avtomobil.

38-letnik je ob tem utrpel hude telesne poškodbe noge, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Manjše poškodbe je utrpela tudi žival.

Policisti bodo jahaču izdali plačilni nalog.

konj prometna nesreča policija banjšice
