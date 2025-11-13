Konj zadel vozilo, jahač padel z njega in se huje poškodoval

V četrtek se je na območju Banjšic zgodila prometna nesreča med voznico osebnega avtomobila ter 38-letnim jahačem konja, ki je poleg sebe vodil še drugega konja.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je konj ob srečanju z vozilom trčil vanj, zaradi česar je jahač padel na avtomobil.

38-letnik je ob tem utrpel hude telesne poškodbe noge, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Manjše poškodbe je utrpela tudi žival.

Policisti bodo jahaču izdali plačilni nalog.