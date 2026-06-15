Konja zašla na avtocesto: 44-letnica po trčenju huje poškodovana

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 2. ure. V prvem trčenju s konjem se je 44-letna voznica huje poškodovala, reševalci so jo oskrbeli na kraju in jo nato odpeljali v bolnišnico.

21-letni Hrvat, ki je kmalu zatem trčil v drugega konja, se v prometni nesreči ni poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil, zanj je poskrbela veterinarska inšpekcija. Policisti medtem nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Zoper lastnika konjev bodo ustrezno ukrepali.