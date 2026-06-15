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Črna kronika

Konja zašla na avtocesto: 44-letnica po trčenju huje poškodovana

Novo mesto, 15. 06. 2026 10.54 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
N.L.
Avtomobil po trčenju s konjem

V soboto ponoči sta na avtocesto pri priključku Dobruška vas zašla konja. Najprej je v enega od njiju trčila 44-letna voznica, zatem je v drugega trčil še 21-letni državljan Hrvaške. Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil.

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 2. ure. V prvem trčenju s konjem se je 44-letna voznica huje poškodovala, reševalci so jo oskrbeli na kraju in jo nato odpeljali v bolnišnico.

21-letni Hrvat, ki je kmalu zatem trčil v drugega konja, se v prometni nesreči ni poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil, zanj je poskrbela veterinarska inšpekcija. Policisti medtem nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Zoper lastnika konjev bodo ustrezno ukrepali.

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KOMENTARJI9

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VladaJePadla
15. 06. 2026 12.00
Slovenija je ze 3 svet. Malo poglejte članke pa še veliko je skritega. Še uvozeni ko pridejo sem zacnejo pit in se drogirat saj ni prihodnosti v tej banana provinci ki so jo levaki čisto uničili.
Odgovori
0 0
2fast4
15. 06. 2026 11.55
Kje pa je lastnik konj od konjev...
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+2
2 0
seter73
15. 06. 2026 11.54
lastniku, kazenska ovadba za poiskus uboja..
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
15. 06. 2026 11.51
Sožalje svojcem.
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0 0
Petur
15. 06. 2026 11.50
pregledati morebiti potrebno ograjo ,ker je take malomarnosti na darovi avtocesti ničkoliko...
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0 0
seter73
15. 06. 2026 11.55
preko uvoza/izvoza sta šla
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0 0
August Landmesser
15. 06. 2026 11.50
uboge živali...pa še brez vinjete ker jih romi ne kupujejo...
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0 0
duhccc
15. 06. 2026 11.40
a niso tut darsovci krivi ker je zival zasla naavtocesto ker nebi smela in naj bi bila avtocesta varna glede zivali...konj pa itak ce se je cesa ustrasil .......
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+2
2 0
manga
15. 06. 2026 11.32
Kriminalni posli nekaterih se počasi vračajo na stare tire kot pred sprejetjem Šutarjevega zakona.Pozna se umik policisto z drugih postaj z tega območja.
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+1
1 0
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