Konopljo gojil v šotorih doma

Policisti Policijske postaje Ruše so pridobili informacije, da 35-letni Mariborčan goji prepovedano konopljo v stanovanjskem objektu v Rušah. Zato so na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika stanovanje preiskali in v njem odkrili prostor, posebej prirejen za gojenje konoplje."V njem so bili nameščeni šotori za notranje gojenje in oprema ter pribor za gojenje rastlin, v šotorih pa več kot 100 rastlin konoplje,"so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.