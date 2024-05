Konvoj tovornih vozil za izredni prevoz vozil brez dovoljenj

Policisti postaje prometne policije Ljubljana so v noči na petek na gorenjski avtocesti zaznali konvoj treh težkih tovornih vozil s polpriklopniki in naloženim tovorom, ki sta jih spremljali vozili za spremstvo izrednih prevozov.

Ugotovili so, da so vozila prevažala energetske transformatorje iz Ljubljane v smeri proti Karavankam, za kar pa niso imela dovoljenj, ki so predpisana za izredne prevoze. Gre za prevoze, katerih dimenzije in skupna masa presegajo predpisane vrednosti.

Skupna teža posameznih vozil s tovorom v konvoju je znašala 46, 49 in 55 ton, medtem ko je dovoljena teža 40 ton. Prav tako tovor ni bil ustrezno označen, za pritrjevanje pa so bile uporabljene verige, ki niso bile pregledane.

Vozila s tovorom so policisti izločili iz prometa in jim odvzeli registrske tablice. Vsakemu izmed tujih voznikov so izdali globo v znesku 1240 evrov, tujim pravnim osebam pa globe po 5000 evrov.

Kot so še zapisali na PU Ljubljana, je bil tovor naložen v slovenskem podjetju, katerega tovor je bil v preteklosti pogosto v neposredni povezavi s prekrški, ki so jih zaznali tudi tokrat. "Prav tako je zaskrbljujoča ugotovitev, da je spremstvo izrednih prevozov brez predpisanih dovoljenj izvajalo gorenjsko podjetje za spremljanje izrednih prevozov, ki spremstva ne bi smelo opraviti," so še dodali. Glede tega policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izvedbo prekrškovnih postopkov.