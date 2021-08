Ob 14.58 so kopalci na plaži reke Kolpe pri naselju Dol v občini Kočevje iz vode rešili utapljajočo osebo.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci PGD Predgrad, ki so ji nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Kočevje.

Kljub hitremu posredovanju intervencijskih služb je oseba umrla na kraju dogodka.