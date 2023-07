Koprski policisti letos poostreno nad preprodajalce prepovedanih drog

Policisti so poostreno izvajali naloge in odkrili skupno 20 kaznivih dejanj in zoper več osumljencev, državljanov Slovenije z območja Kopra, podali kazenske ovadbe. Pri preiskavi teh kaznivih dejanj so koprski policisti opravili več hišnih preiskav in zasegli prepovedano drogo heroin, kokain in konopljo, gotovino, pripomočke za pakiranje prepovedane droge in nosilce elektronskih naprav.

Zaseg koprskih policistov: od tablet do orožja

V januarju so policisti 25-letniku zasegli 12 odmerkov prepovedane droge kokain in hladno orožje – bokser. Uveden je tudi postopek o prekršku zaradi kršitve Zakona o orožju. Pri 38-letniku iz Kopra pa so med postopkom našli 166 tablet, ki so vsebovale prepovedane droge.

V prvem mesecu letošnjega leta so policisti v Kopru zaznali tudi predajo heroina med dvema osebama, ki so jima odvzeli prostost. V postopku ter preiskavi stanovanja in drugih prostorov pa so policisti zasegli večjo količino gotovine, 27 gramov heroina in 126 tablet, ki vsebujejo prepovedane droge.

V marcu so nato policisti obravnavali 48-letnika iz Kopra, ki je preprodajal manjše količine prepovedane droge lokalnim odvisnikom. V postopku in preiskavi stanovanja ter drugih prostorov so osumljencu zasegli skupno 63 gramov kokaina, 83 gramov heroina, 28 tablet, ki vsebujejo prepovedane droge, ter dve pištoli, za katere osumljeni ni posedoval dovoljenja. Uveden je tudi postopek o prekršku zaradi kršitve Zakona o orožju.

Lokalnim odvisnikom je drogo preprodajal tudi 41-letnik iz okolice Kopra. V stanovanju in drugih prostorih so pri moškem našli 36 gramov kokaina, 83 gramov heroina in štiri grame konoplje. Večje število odmerkov prepovedanih snovi v športu (anaboličnih steroidov), za katere obstaja sum hrambe z namenom nadaljnje preprodaje, pa so policisti med postopkom zasegli 39-letnemu Italijanu. O zadevi še zbirajo obvestila.

Aprila so policisti obravnavali tudi 48-letnega Koprčana, ki je posedoval 242 tablet, ki so vsebovale prepovedane droge. Moškega so pridržali in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Prejšnji mesec pa so policisti obravnavali 41-letnika iz Kopra, za katerega je bilo ugotovljeno, da preprodaja manjše količine prepovedane droge lokalnim odvisnikom. V postopku in preiskavi stanovanja in drugih prostorov so osumljencu zasegli več odmerkov prepovedane droge kokain in heroin. Osumljenca so pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so o policijskih aktivnostih v prvi polovici letošnjega leta zapisali na PU Koper.