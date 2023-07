35-letnik se je zaprl v hišo in grozil, da jo bo razstrelil s plinom

V sredo ob 10.44 je koprske policiste poklicala občanka in prijavila glasno prepiranje in razbijanje v vasi v okolici Kopra. Zatem so prejeli še dodatno obvestilo, da je 35-letnik vzel plinsko jeklenko in se zaprl v hišo.

Na kraj je bilo takoj napotenih več patrulj. 35-letnik je bil dejansko zaklenjen v hišo in je grozil, da jo bo razstrelil s plinom. Prerezal je gumijasto cev 10-kilogramske plinske jeklenke, na kateri je odprl ventil in z njo hodil po objektu, v katerem se je nabrala večja količina plina butan. V tem času je bilo v hiši več oseb, 35-letnik pa je s tem ogrožal njihova življenja. Policisti so na kraj poklicali pogajalca in Specialno enoto policije.

Storilec je prav tako grozil s skokom z balkona, kar mu je preprečil družinski član, ki ga je zadržal. Policisti so zatem vstopili v stanovanje in ga prijeli. V postopku je 35-letni moški nadaljeval z grožnjami in kršitvami javnega reda in miru ter se aktivno upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Med prevozom z intervencijskim vozilom je poškodoval notranjost vozila, ob odprtju vrat vozila pa je grozil policistom in jih brcal. Na kraj je bil poklican dežurni zdravnik, ki mu je odredil hospitalizacijo. Zdravstveno osebje ga je ob policijski asistenci odpeljalo v bolnišnično oskrbo.