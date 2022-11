Policisti so ugotovili, da je 46-letni domačin pozvonil na vrata prijavitelja, vstopil v stanovanje in zaspal na kavču. Ob prihodu policistov se je nedostojno vedel, prav tako ni upošteval ukazov, zato so policisti uporabili prisilna sredstva.

Moški bo plačilni nalog prejel za več kršitev, so še sporočili s PU Koper.