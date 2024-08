Koprčanka s pomočjo reševalca iz vode rešila utapljajočo 82-letnico

Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so bili v ponedeljek okoli 13.30 obveščeni, da so na plaži v Izoli iz morja potegnili žensko, ki se je utapljala. Policisti so kasneje ugotovili, da se je 82-letnica pričela utapljati, ker ji je med plavanjem postalo slabo.

A na srečo je starejšo gospo v vodi opazila 49-letna Koprčanka, ki je takoj obvestila reševalca iz vode, slednji pa je skočil v vodo. Utapljajočo žensko sta skupaj z 49-letnico potegnila do obale, kjer ji je reševalec nato nudil prvo pomoč.

V zelo kratkem času so na kraj prišli tudi reševalci prehospitalne enote, ki so žensko z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.