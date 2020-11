Koprska policija preiskuje smrt 49-letne ženske in še neznanega moškega

Koprski policisti preiskujejo smrt 49-letne ženske in moškega, katerega identiteta še ni znana. Njuni trupli so našli pred stanovanjskim blokom na območju Kopra. Neuradno naj bi šlo za umor in samomor.

Policija je z informacijami za zdaj skopa, saj preiskava še poteka, odrejena je tudi sodna obdukcija, je dejala tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. O dogodku je policijo obvestil očividec okoli 8. ure zjutraj. Žensko so že identificirali, gre za osebo, rojeno leta 1971. Identiteta moškega še ni znana. Prav tako ni bil prijavljen na naslovu, kjer se je tragedija zgodila, sporočajo s PU Koper. Neuradno naj bi šlo za umor in samomor. icon-expand