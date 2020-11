Tragedija v Kopru: umrla 49-letna domačinka in njen 51-letni partner iz Hrvaške

Osmega novembra zjutraj je OKC PU Koper prejel obvestilo občanke iz Kopra, da pod balkonom stanovanjskega balkona ležita mrtvi moški in ženska. Na kraj je odšla policijska patrulja, ki je zavarovala območje. Ugotovili so, da gre za 49-letno Koprčanko in njenega zunajzakonskega partnerja, sicer 51-letnega državljana Hrvaške.

Policisti in kriminalisti so zbrali potrebna obvestila in opravili ogled kraja dejanja, preiskovalna sodnica pa je odredila sodno obdukcijo obeh najdenih trupel. O smrti hrvaškega državljana so obvestili tamkajšnjo zunanje ministrstvo.

Na PU Koper niso potrdili, da bi šlo za kaznivo dejanje umora, bodo pa ob 12. uri podali kratko izjavo, in sicer vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejan Grandič.