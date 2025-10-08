Koprski direktor ponarejal poročila kemijskih analiz in jih prodajal čez mejo

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije (SKP) Policijske uprave (PU) Koper so konec septembra zaključili preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 45-letnega direktorja gospodarske družbe, s sedežem na območju PU Koper – zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanja listin (po 1. odstavku 251. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije) .

Preiskavo so začeli na podlagi obvestila Inšpektoratu RS za okolje in energijo, v katerem so kriminalisti zaznali razloge za sum, da je moški storil omenjeno kaznivo dejanje. SKP je nadaljeval z zbiranjem obvestil in pridobivanjem dokumentacije. Prav tako so pri osumljencu opravili hišno preiskavo, kjer so mu zasegli elektronske naprave, ki so jih v nadaljevanju preiskali.

Na podlagi zbranih dokazov so ugotovili, da je osumljeni direktor družbe, ki se ukvarja z okoljskimi, kemičnimi, laboratorijskimi analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin, zaposlil poklicnega kemika, ki je bil član združenja kemikov in fizikov. Ta je v gospodarski družbi opravljal redno delo ter v okviru svojih pristojnosti, v imenu omenjenega združenja, tudi elektronsko podpisoval in žigosal poročila o kemičnih laboratorijskih analizah. S tem je poročilom slovenske družbe dodeljeval garancijo strokovne preverjenosti in kakovosti, so sporočili s PU Koper.

Preiskava pa je razkrila, da je osumljeni 45-letnik v letu 2023 sam izdelal 30 poročil, za katera je vedel, da jih kemik ne bo strokovno odobril (podpisal ali ožigosal). Tato je direktor sam, brez vednosti strokovnjaka, v ta poročila vstavil ponarejene elektronske podpise in žige zaposlenega ter združenja. Ponarejena poročila je nato uporabil kot prava in jih posredoval italijanskim naročnikom analiz ter zanje prejel plačilo.

Za kaznivo dejanje Ponarejanje listin, je predpisana zaporna kazen do dveh let.