Črna kronika

Koprski direktor ponarejal poročila kemijskih analiz in jih prodajal čez mejo

Koper, 08. 10. 2025 15.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š.
22

Korpski kriminalisti so stopili na prste 45-letnemu direktorju gospodarske družbe, ki se ukvarja s kemičnimi analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin. Osumljeni je v podjetju zaposlil poklicnega kemika, ki je v okviru svojega dela tudi elektronsko podpisoval in žigosal poročila, s katerimi je dodeljeval garancijo strokovne preverjenosti. Preiskava pa je razkrila, da je 45-letni direktor sam izdelal 30 poročil, za katera je vedel, da jih kemik ne bo strokovno odobril. Osumljeni je tako sam, brez vednosti strokovnjaka, v ta poročila vstavil ponarejene podpise in žige, nato pa prodal italijanskim naročnikom.

Direktor je ponarejal poročila kemijskih analiz. (Slika je simbolična)
Direktor je ponarejal poročila kemijskih analiz. (Slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije (SKP) Policijske uprave (PU) Koper so konec septembra zaključili preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 45-letnega direktorja gospodarske družbe, s sedežem na območju PU Koper – zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanja listin (po 1. odstavku 251. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije).

Ponaredil 30 poročil in jih prodal Italijanom

Preiskavo so začeli na podlagi obvestila Inšpektoratu RS za okolje in energijo, v katerem so kriminalisti zaznali razloge za sum, da je moški storil omenjeno kaznivo dejanje. SKP je nadaljeval z zbiranjem obvestil in pridobivanjem dokumentacije. Prav tako so pri osumljencu opravili hišno preiskavo, kjer so mu zasegli elektronske naprave, ki so jih v nadaljevanju preiskali.

Na podlagi zbranih dokazov so ugotovili, da je osumljeni direktor družbe, ki se ukvarja z okoljskimi, kemičnimi, laboratorijskimi analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin, zaposlil poklicnega kemika, ki je bil član združenja kemikov in fizikov. Ta je v gospodarski družbi opravljal redno delo ter v okviru svojih pristojnosti, v imenu omenjenega združenja, tudi elektronsko podpisoval in žigosal poročila o kemičnih laboratorijskih analizah. S tem je poročilom slovenske družbe dodeljeval garancijo strokovne preverjenosti in kakovosti, so sporočili s PU Koper.

Preiskava pa je razkrila, da je osumljeni 45-letnik v letu 2023 sam izdelal 30 poročil, za katera je vedel, da jih kemik ne bo strokovno odobril (podpisal ali ožigosal). Tato je direktor sam, brez vednosti strokovnjaka, v ta poročila vstavil ponarejene elektronske podpise in žige zaposlenega ter združenja. Ponarejena poročila je nato uporabil kot prava in jih posredoval italijanskim naročnikom analiz ter zanje prejel plačilo.

Za kaznivo dejanje Ponarejanje listin, je predpisana zaporna kazen do dveh let.

  • Regal
Arguss
08. 10. 2025 17.03
Kdaj se boste začeli zavedat ,da je v službi za jurja neto škoda vašega časa v življenju na mesec.Zvečer pogledate dozo world press tv in kolo se zavrti in obstanete v času.HALO...
rogla
08. 10. 2025 17.03
Mu stopiti na prste, je premalo! "Prsti" naj čutijo ...
Burgman
08. 10. 2025 16.57
Italijani te nebjo pustili primeru Boš kar mal čičal
oježeš
08. 10. 2025 16.55
+1
Vedno večje težave s vodilnimi. So res vsi tako požrešni na denar, da prestopijo vse meje dostojanstva in poštenosti?
96bimBo
08. 10. 2025 16.53
+2
Domnevam, da je bil omenjeni direktor tudi lastnik gospodarske družbe. Zato bi morali družbo ugasniti in direktorju trajno prepovedati vodenje tovrstnih podjetij.
oježeš
08. 10. 2025 16.58
Trajno prepovedati takim, kakršno koli vodilno funkcijo, ne v privatnem, ne v državnem sektorju. Lahko se zaposlijo le še kot navadni delavci. Ampak na žalost je to nemogoče, zato ne moremo pričakovati da bi bilo kdaj kaj boljše.
Colgate
08. 10. 2025 16.52
-1
Zapret firmo in prepoved opravljanja dejavnosti
Pujček
08. 10. 2025 16.51
+1
Kdaj bojo stopili na prste tistim, ki so si izmislili globalno segrevanje.?
jast123
08. 10. 2025 16.41
+1
kaj samo 2 leti, pa on bo samo pogojno dobil
Slovenska pomlad
08. 10. 2025 16.33
+3
Vse v javnem sektorju je laž
jafalical
08. 10. 2025 16.28
+6
Izobrazen pa tolk"butast" da si gres kaj takega sploh dovoliti? Tudi ce je ne vem kaksen debar v igri,a pa je to to,...Se nekdo,ki nima te izobrazbe,si kaj od tega ne bi dovolil.Pa Bog ve koliko je teh analiz postemlpljanih? So hoteli zdaj na kemika znest!?Obup.
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 16.20
+9
Zato je pa lopo v Sloveniji..
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 16.20
+5
*lepo
Nidani
08. 10. 2025 16.19
+0
Bo Matoz rešil...še odškodnina bo...
hanzll
08. 10. 2025 16.13
+12
Ne vem zakaj je treba tuk omenjat tega zaposlenega k ni tle nič kriv
jast123
08. 10. 2025 16.42
saj ga omenja s povdarkom, da ni nič kriv
Darko32
08. 10. 2025 16.12
+14
Pa kaj se smešimo. To je stalna praksa raznih zavodov medicin dela in drugih, da ponarejajo poročila. Lep šolski primer vidimo recimo v zdravstvu in medicini dela. Ko beremo poročila vidimo, da matematično ne gredo skupaj in sočasno vidimo, da pišejo poročila ljudje, ki so v spregi med seboj. Posledično dobivamo poročila, ki se med seboj ne ujemajo. Zato me ta primer ne preseneča. Samo če pogledamo tam v Ljubljani, kjer gradijo kanalizacijo in to kar po vodnih zajetjih in nimajo niti nadzora nad tesnenjem. Ljudje pravijo, da fekalije pa spuščajo v prvo reko in potem prikazujejo kako so vode čiste in oh in sploh. Vidimo, da papir prenese vse.
Nidani
08. 10. 2025 16.20
-3
Imajo nadzor nad greznicami?A?
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 16.21
+2
🐑 tut.
sandi101
08. 10. 2025 16.10
+7
Sej sami takšni na vrhu, navaden delavec na minimalcu si tega ne bi upal zato je pa tako v Sloveniji, eni kradejo na veliko nikom ništa, mene bodo pa za malenkost tudi zaprli. Fuj to vlado koruptivno kot zakonodajo.
Nidani
08. 10. 2025 16.22
-5
Ta vlada? Kako kaj Patria?
Julijann
08. 10. 2025 16.32
+4
Kar naenkrat ni več pomembno imeti soglasja glede vplivov na okolje. Ker, Zoki je naš in našim vse po njihovih željah.
