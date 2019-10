Koprski kriminalist, osumljen, da je razpečeval drogo, v hišnem priporu

Za koprskega kriminalista, ki ga sumijo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in je bil zaradi ponovitvene nevarnosti od nedelje zvečer v priporu, je bil po pritožbi danes odrejen hišni pripor, v katerem bo ostal do nadaljnjega, je potrdila njegova odvetnica Monika Mavsar.

S koprske policijske uprave so v ponedeljek sporočili, da so pri preiskavi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pri kaznivem dejanju zasačili svojega sodelavca.

Gre za kriminalista, zaposlenega na Policijski upravi (PU) Koper, ki so mu že 28. septembra izrekli izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in prepoved opravljanja dela za čas trajanja postopka, prav tako pa so mu odvzeli službeno orožje in onemogočili dostop do vseh internih evidenc policije.

Po sredinem poročanju Primorskih novic je dežurna preiskovalna sodnica koprskega okrožnega sodišča po nedeljskem nočnem zaslišanju zoper osumljenega kriminalista odredila pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Na sklep o priporu se je njegova odvetnica Mavsarjeva pritožila. Za časnik je tudi dejala, da zasežena konoplja ni bila kriminalistova in ni bila namenjena nadaljnji prodaji, ampak lajšanju zdravstvenih težav očeta. Ta se je prav tako znašel v preiskavi, a je po zaslišanju odšel v hišni pripor.

Neuradno: osumljeni šef skupine za preiskovanje kaznivih dejanj s področja drog

Po nauradnih podatkih, ki jih navaja Večer, naj bi bil osumljeni kriminalist Matjaž Hrovatin, vodja skupine kriminalistov, ki na PU Koper preiskuje kazniva dejanja s področja drog. Hrovatinu, ki je bil še do minule nedelje torej šef kriminalistov, grozi do deset let zapora.

Vprašanja o tem, kako dolgo naj bi osumljeni izvrševal omenjeno kaznivo dejanje ter kolikšno premoženjsko korist naj bi s tem pridobil, smo naslovili tudi na pristojni Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstvo (SDT) RS, ki je predkazenski postopek prevzel, prevzel. Odgovorili so nam, da zaradi interesa predkazenskega postopka konkretnejših informacij ne morejo posredovati.