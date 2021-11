Koprski kriminalisti ovadili stečajnega upravitelja

Za kaznivo dejanje je zagrožena denarna kazen ali kazen do treh let zapora. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru,

pričel pa se je na podlagi prijave oškodovane družbe z območja PU Koper.

V postopku preiskave so kriminalisti ugotovili, da je stečajni upravitelj v letu 2017 pri opravljanju svojih pristojnosti in nalog zaobšel določbe stečajne zakonodaje in tako družbi, ki je naznanila kaznivo dejanje, onemogočil pridobitev lastninske pravice na nepremičnini ter jo oškodoval za najmanj 25.000 evrov.