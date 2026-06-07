Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Koprski kriminalisti prijeli osumljenca za spolni napad

Koper, 07. 06. 2026 12.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Na kraju zločina s kriminalisti

Koprski policisti so odvzeli prostost osumljenemu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, o čemer so bili obveščeni v petek zvečer. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij za zdaj ne razkrivajo.

Policijska uprava Koper je bila o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost obveščena v petek ob 21.26. Kriminalisti in policisti so izvajali intenzivne aktivnosti za ugotovitev vseh okoliščin dogodka ter zbirali obvestila, eni osebi so odvzeli prostost, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Sektor kriminalistične policije
Sektor kriminalistične policije
FOTO: Aljoša Kravanja

"Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij o okoliščinah dogodka trenutno ne moremo posredovati. Ko bo to mogoče in če to ne bo škodovalo nadaljnjemu postopku, bo javnost o ugotovitvah obveščena skladno s pristojnostmi policije," so dodali.

kriminalisti spolni napad osumljenec

Moškega v Radovljici zasačili pri kraji žlebov

24ur.com Policija glede afere Fotopub: 'Prijava z imenom in priimkom je ključnega pomena'
24ur.com Tožilstvo v zadevi Teš 6 uvedlo preiskavo zoper Mateja Lahovnika
24ur.com Sova naj bi preklicala tajnost podatka iz pričanja Lindava pred komisijo
24ur.com Knovs bo naznanil sum izdajanja tajnih podatkov, Policija očitke zavrača
24ur.com V Telekomu Slovenije zaznali kibernetski incident
24ur.com Policija raziskuje domnevno obvodno financiranje strank
24ur.com Nasedla na spletni oglas in ostala brez 40.000 evrov
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
zadovoljna
Portal
Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
vizita
Portal
Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
cekin
Portal
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
moskisvet
Portal
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
okusno
Portal
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
voyo
Portal
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744