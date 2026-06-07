Koprski kriminalisti prijeli osumljenca za spolni napad

Policijska uprava Koper je bila o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost obveščena v petek ob 21.26. Kriminalisti in policisti so izvajali intenzivne aktivnosti za ugotovitev vseh okoliščin dogodka ter zbirali obvestila, eni osebi so odvzeli prostost, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.
"Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij o okoliščinah dogodka trenutno ne moremo posredovati. Ko bo to mogoče in če to ne bo škodovalo nadaljnjemu postopku, bo javnost o ugotovitvah obveščena skladno s pristojnostmi policije," so dodali.