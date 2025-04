Spolno nasilje, zalezovanje, grožnje: žrtve mladoletniki

Policisti so kazensko ovadili 33-letnega Koprčana, večkratnega storilca različnih kaznivih dejanj, ki jih je izvrševal v Kopru. Privedli so ga na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Anita Leskovec.



"Iz vseh zbranih dokazov, dejstev in okoliščin je podan utemeljen sum, da se osumljeni načrtno ukvarja z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami in ostalimi kaznivimi dejanji. Je nezaposlen, s preprodajo drog si zagotavlja sredstva za življenje, poleg tega je tudi sam uživalec prepovedanih drog," je pojasnila in dodala, da osumljeni "konstantno in neprekinjeno" izvršuje kazniva dejanja z elementi nasilja, pri katerih so oškodovane mladoletne osebe. Prav tako tudi načrtno navaja mladoletne ženske na prepovedane droge.



Policisti so v četrtek pri njem opravili hišno preiskavo. Zasegli so posušene rastlinske delce v PVC-vrečki, precizno tehtnico in več SIM-kartic za mobilni telefon.



33-letnik je utemeljeno osumljen naslednjih kaznivih dejanj, ki so že preiskana, je še sporočila Leskovčeva, in jih v nadaljevanju tudi naštela:



1. Spolno nasilje (po 1. odstavku 191. člena KZ-1) - 29. 6. 2024 je v svojem stanovanju dal tableto prepovedane droge ekstazi mlajši mladoletnici, s čimer jo je omamil ter jo v stanju omame otipaval, brez njenega dovoljenja. Zatem ji je dal za kaditi še prepovedano drogo konoplja. Mladoletnica ga je odločno zavrnila.

2. Zalezovanje (po 2. odstavku 134a. člena KZ-1) – od 30. 6. 2024 do 17.10.2024 je z vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika in stika preko elektronskih komunikacijskih sredstev zalezoval mlajšo mladoletnico. Kljub temu, da je zablokirala več telefonskih številk, iz katerih jo je klical, jo je osumljeni še naprej klical z različnih telefonskih številk in jo prepričeval, da bi se srečala z njim. Povzročil ji je prestrašenost in ogroženost.

3. Grožnja (po 1. odstavku 135. člena KZ-1) – 18. 10. 2024 je zvečer preko družbenega omrežja resno zagrozil starejši mladoletnici zoper njeno telo, počakal jo je tudi na ulici in jo žalil. S tem je povzročil močne občutke vznemirjenosti in prestrašenosti.

4. Grožnja (po 1. odstavku 135. člena KZ-1) - 15. 1. 2025 je mladoletnici preko mobilnega telefona poslal grozeče sporočilo. Resne grožnje se je močno prestrašila.

5. Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu (po II. odstavku 187. člena KZ-1) – 15. 1. 2025 je mladoletnici dal prepovedano drogo tako, da ji je pred vhodom v hišo pustil škatlico cigaret, v kateri so bili posušeni rastlinski delci zelenorjave barve.

6. Zalezovanje (po 1. odstavku 134.a člena KZ-1) – 30. 12. 2024 je občanko zalezoval s ponavljajočim se vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve stika preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Večkrat dnevno jo je klical z različnih telefonskih številk, ji pisal besedilna sporočila, vedno z isto vsebino, in sicer, naj mu preda mladoletno hčerko. S tem je oškodovanki povzročil občutek prestrašenosti in ogroženosti.

7. Poškodovanje, odstranitev ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote (po 1. odstavku 219. člena KZ-1) – od 14. 2. 2025 do 17. 2. 2025 je na dvorani Sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu s črno barvo poškodoval fasado. Mestno občino Koper je oškodoval za približno 1.000 evrov.

8. Poškodovanje, odstranitev ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote (po 1. odstavku 219. člena KZ-1) – od 18. 2. 2025 do 19. 2. 2025 je dejanje ponovil in isto stavbo še enkrat poškodoval, s tem pa Mestni občini Koper povzročil za dodatnih 1000 evrov škode.

9. Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 2. odstavku, 186. člena KZ-1) – 10. 2. 2025 je v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper v času obiska zapornika vnesel dva trda kosa grudaste snovi, za katero se je v preiskavi ugotovilo, da gre za 84,69 g produkta prepovedane droge konoplje (hašiš), ter snov izročil zaporniku.

10. 7. 4. 2025 je kršil določila 1. odstavka 6. člena ZJRM-1, s tem, da je vstopil v učilnico v Kopru, zatem pa iz razreda na ulico povlekel mladoletnika. Zaradi te kršitve bo zoper kršitelja uveden hitri postopek na podlagi Zakona o prekrških ZP-1.

11. 11. 4. 2025 je kršil določila 1. odstavka 6. člena ZJRM-1, s tem, da je preko telefonskega klica ženski zagrozil, da bo zažgal lokal. Zaradi te kršitve bo zoper njega uveden hitri postopek na podlagi Zakona o prekrških.