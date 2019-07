Koprski policisti iščejo lastnike ključev

V začetku januarja so policisti zoper 43-letnico prejeli več prijav za kazniva dejanja goljufije, zatajitve in zlorabe osebnih podatkov. Kazniva dejanja so bila pretežno storjena pri najemu ali prodaji več stanovanj na območju Kopra in Ankarana. Storilka se je pri tem vedno predstavljala tudi kot pravnica in uspešna nepremičninska agentka. Konec marca so jo prijeli, obsojena pa je bila na slabi dve leti zapora.

Policisti so zaradi suma storitve dodatnih kaznivih dejanj ponarejanja listin ženski zasegli obsežno dokumentacijo in druge predmete. Tako so naleteli na večjo količino ključev, za katere še niso uspeli ugotoviti lastništva. "Glede na zgodovino in predkaznovanost storilke obstaja velika verjetnost, da ključi izvirajo iz kaznivih dejanj, oziroma, da so to ključi raznih stanovanj, poštnih nabiralnikov, garažnih vrat ali zapornic za stanovanja ali hiše, ki jih je storilka uporabljala, pa oškodovanci prijave še niso podali," so sporočili s PU Koper in dodali, da storilka ni lastnica nobene nepremičnine, stanovala pa je v najemu.

Koprski policisti pozivajo vse, ki bi prepoznali predmete, da se zglasijo na Policijski postaji Koper.