Kostelićevo ganljivo slovo od prijatelja: Smučati z Luko je bilo veselje

"Ko sem smučal z Luko, je bilo to veselje. Dovolj je bilo, da sva se samo spogledala in začutila enako navdušenje nad istimi stvarmi. Deliti srečo. To sem občutil pri mnogih svojih prijateljih v gorah. Strast je tista, ki povezuje vse nas, ki imamo radi gore, nas povzdigne do čustev, ki presegajo človeško razumevanje, nas poveže na nivo onkraj življenja," je Ivica Kostelić zapisal v ganljivem posvetilu na Facebooku.

"Luka bo za vedno eden izmed nas, saj gre za duha, ki ga nosimo v sebi. Ta duh bomo naprej nosili mi, kot so ga tisti pred nami in ga bodo tisti, ki prihajajo za nami. Njegovi družini pošiljam svoje molitve in sožalje," je še dodal in objavil spodnji video posnetek.