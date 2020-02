Mrtvo pijan voznik z več kot 4,6 promila alkohola ogrožal varnost drugih

Policisti Policijske postaje Krško so prejšnji teden med kontrolo prometa ustavili 45-letnega voznika osebnega avtomobila ford focus in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ugotovili so, da kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel kar 2,24 miligrama alkohola ali drugače – 4,66 grama alkohola na kilogram telesne teže oziroma promilov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Dogovorjena meja za običajne voznike je sicer 0,24 grama alkohola na liter izdihanega zraka ali 0,5 grama alkohola na kilogram telesne teže. Za začetnike, poklicne voznike in druge posebne skupine voznike pa je zahtevana popolna treznost.

Vozniku, ki je z vožnjo pod vplivom alkohola ogrožal druge udeležence v prometu, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so še povedali s PU Novo mesto.

O podobnem primeru smo poročali že prejšnji teden, ko je imel voznik v krvi kar tri promile alkohola in je vijugal po gorenjski avtocesti. Njegovo vožnjo in skorajšnjo nesrečo pri Torovem je prijavil drugi voznik. Pijanega voznika so policisti hitro izsledili, ustavljali pa so ga vse od Brnika in ga nato tudi pridržali.

Alkohol ter vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče

Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznave, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. "Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom," opozarjajo na Agenciji RS za varnost prometa.