Kradejo gasilne aparate in kurijo, Policija storilce še išče

"V okviru varstva osebnih podatkov in interesa preiskav lahko potrdimo, da smo na območju celotne Policijske postaje Ljubljana - Moste v zadnjem obdobju prejeli prijave o štirih dogodkih, kjer je prišlo do poškodovanja oziroma tatvine gasilnih aparatov iz javno dostopnih mest v večstanovanjskih stavbah na izpostavljenem območju in o dveh primerih manjših požarov, kjer pa ni prišlo do ogrožanja varnosti ljudi," so nam odgovorili s Policijske uprave Ljubljana.

Trenutno poteka intenzivno zbiranje obvestil, zato ob tem sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo. Šlo naj bi sicer za mlajše storilce.

Ob tem na Policiji pojasnjujejo, da svoje delovanje prilagajajo razmeram na terenu. "Z usmerjenim delom si prizadevamo, da so kršitelji in storilci kaznivih dejanj prijeti in obravnavani."

"Policija zagotavlja varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Več takšnih nadzorov opravljamo ponoči, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati večje število ljudi oz. odklonskih ravnanj," so nam še odgovorili.

Ob tem javnost pozivajo, naj vsa sumljiva ravnanja oziroma oškodovanja prijavijo na najbližji policijski postaji, interventni številki 113 ali na anonimni številki Policije 080 1200.

"Vsa neprimerna ravnanja v družbi je treba obsoditi in si ob tem prizadevati, da se spremenijo vzorci ravnanj posameznikov in skupin, ki menijo, da so takšna ravnanja sprejemljiva. Zato ob vandalskih dejanjih nikoli ne ostanite, saj posledice vandalizma in škodo podobnih dejanj pogosto odpravlja in poravnava celotna skupnost."