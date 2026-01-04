Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Kradejo gasilne aparate in kurijo, Policija storilce še išče

Ljubljana, 04. 01. 2026 09.24 pred eno minuto 2 min branja 13

Avtor:
N.L.
Nove Jarše

Bralec nas je obvestil, da naj bi neznanci iz blokov na območju Novih Jarš ukradli več gasilnih aparatov in jih uničili, ob tem pa zanetili tudi manjše požare. Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so na območju postaje Ljubljana - Moste prejeli več prijav, a storilcev še niso našli.

"V okviru varstva osebnih podatkov in interesa preiskav lahko potrdimo, da smo na območju celotne Policijske postaje Ljubljana - Moste v zadnjem obdobju prejeli prijave o štirih dogodkih, kjer je prišlo do poškodovanja oziroma tatvine gasilnih aparatov iz javno dostopnih mest v večstanovanjskih stavbah na izpostavljenem območju in o dveh primerih manjših požarov, kjer pa ni prišlo do ogrožanja varnosti ljudi," so nam odgovorili s Policijske uprave Ljubljana.

Trenutno poteka intenzivno zbiranje obvestil, zato ob tem sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo. Šlo naj bi sicer za mlajše storilce.

Ob tem na Policiji pojasnjujejo, da svoje delovanje prilagajajo razmeram na terenu. "Z usmerjenim delom si prizadevamo, da so kršitelji in storilci kaznivih dejanj prijeti in obravnavani."

"Policija zagotavlja varnost bodisi s stalnimi poostrenimi nadzori bodisi z usmerjeno prisotnostjo policistov z različnimi oblikami dela (civilne patrulje, patrulje policistov konjenikov, vodnikov službenih psov itd.). Več takšnih nadzorov opravljamo ponoči, ob zapiralnih časih nočnih lokalov in na lokacijah, kjer je pričakovati večje število ljudi oz. odklonskih ravnanj," so nam še odgovorili.

Ob tem javnost pozivajo, naj vsa sumljiva ravnanja oziroma oškodovanja prijavijo na najbližji policijski postaji, interventni številki 113 ali na anonimni številki Policije 080 1200.

"Vsa neprimerna ravnanja v družbi je treba obsoditi in si ob tem prizadevati, da se spremenijo vzorci ravnanj posameznikov in skupin, ki menijo, da so takšna ravnanja sprejemljiva. Zato ob vandalskih dejanjih nikoli ne ostanite, saj posledice vandalizma in škodo podobnih dejanj pogosto odpravlja in poravnava celotna skupnost."

gasilni aparat nove jarše policija

Med ognjemetom na balkon priletel tujek in huje poškodoval žensko

SORODNI ČLANKI

Med ognjemetom na balkon priletel tujek in huje poškodoval žensko

11-letnemu dečku zasegli več kot 700 kosov pirotehnike

Pijana in nedostojna hodila po cesti ter ustavljala vozila

Neznanec na območju Kopra poškodoval 110 grobov

bibaleze
Portal
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
zadovoljna
Portal
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
vizita
Portal
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti
cekin
Portal
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
moskisvet
Portal
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Zakaj večina moških pri novoletnih zaobljubah "pogrne na celi črti"?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Kaj je Slovencem najpomembneje pri nakupu avtomobila?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
dominvrt
Portal
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
10 zanimivih dejstev o drevesih
10 zanimivih dejstev o drevesih
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Januarja ne pozabite na to vrtno opravilo
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
Čisto in sveže perilo v trenutku? Odkrijte, kako izkoristiti hitro pranje
okusno
Portal
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Slastno zimsko kosilo iz pečice
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425