Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Kradel elektriko in gojil 'travo'

Ljubljana, 21. 05. 2026 08.33 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Gojenje konoplje

Pri 51-letnem moškem na Igu so policisti med hišno preiskavo zasegli več kot 300 sadik konoplje in tri kilograme posušenih delcev. Poleg kaznivega dejanja povezanega z drogami mu očitajo tudi nezakonito tatvino električne energije.

Ljubljanski kriminalisti so opravili hišno preiskavo pri 51-letniku z Iga, ki so ga utemeljeno sumili storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. 

Odkrili in zasegli so opremo in pripomočke, namenjene gojenju konoplj, več kot 300 sadik konoplje ter okoli tri kilograme posušenih rastlinskih delcev. 

Delavci elektro podjetja so med pregledom napeljave ugotovili tudi tatvino električne energije. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

policija konoplja Ig hišna preiskava

S predelanim mopedom in brez izpita pred Policijo bežal po pešpoti

Kradla bakrene žlebove, bežala pred policisti in ogrožala pešce

24ur.com Kradel elektriko in v kleti gojil več kot 500 sadik konoplje
24ur.com 22-letnik osumljen več tatvin, denar je porabil za nakup drog
24ur.com 35-letniku zasegli več kot 19 kilogramov amfetamina
24ur.com 23-letni Celjan kradel žganje, parfume, salame, orodje in električne skiroje
24ur.com Prijeli 45-letnika, osumljenega več vlomov: kradel denar, zlatnino in sakralne predmete
24ur.com Prijeli moškega, ki je kradel po Kranju, policija išče oškodovance
24ur.com Na režo bankomata nastavil blokado, ko je stranka odšla, pa ukradel gotovino
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Deathstar
21. 05. 2026 09.10
Kako si lahko toliko zabit, da greš mim števca vezat štrom? To najprej opazijo....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Kako ohraniti mišice v starosti
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno
Nova študija razkriva šokantno povezavo med konopljo in tveganjem za sladkorno
Kako pogosto potrebujete dopust za obnovo telesa
Kako pogosto potrebujete dopust za obnovo telesa
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725