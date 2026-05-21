Kradel elektriko in gojil 'travo'

Ljubljanski kriminalisti so opravili hišno preiskavo pri 51-letniku z Iga, ki so ga utemeljeno sumili storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

Odkrili in zasegli so opremo in pripomočke, namenjene gojenju konoplj, več kot 300 sadik konoplje ter okoli tri kilograme posušenih rastlinskih delcev.

Delavci elektro podjetja so med pregledom napeljave ugotovili tudi tatvino električne energije.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.