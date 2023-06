Kradel elektriko in v kleti gojil več kot 500 sadik konoplje

Mariborski policisti so opravili hišno preiskavo pri 48-letniku in v posebej prirejenem kletnem prostoru našli in zasegli več kot 500 sadik konoplje in več pripomočkov za vzgojo teh rastlin. Policisti so prav tako ugotovili neupravičen odjem električne energije.

icon-expand Prirejeni kletni prostori FOTO: PU Maribor V sredo so policisti Policijske postaje Maribor na podlagi Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost 48-letnemu moškemu, državljanu Srbije, zaradi kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so odkrili prirejen kletni prostor s 543 sadikami konoplje in pripomočke za vzgojo teh rastlin. Policisti so ugotovili še neupravičen odjem električne energije, zaradi česar bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja tatvine. Osumljenega so privedli s preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Maribor.